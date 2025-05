Positive und negative Abweichungen von den Erwartungen halten sich in etwa die Waage, so der Analystentenor. Insgesamt sei der Start ins Jahr 2025 der Zurich damit in etwa wie erwartet ausgefallen, schreibt die UBS. Während das Wachstum in der Lebensversicherung sehr stark ausgefallen sei, hätten sich die Preissteigerungen im Nichtlebengeschäft abgeschwächt. Zugleich liege die Belastung aus Naturkatastrophenschäden etwas höher als erwartet.