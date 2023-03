Risiken bei Bank of Amerika bleiben hoch

In Bezug auf die amerikanischen Bankaktien wächst die Erkenntnis, dass einige der grossen US-Banken aufgrund des Anstiegs der Zinssätze im vergangenen Jahr hohe nicht realisierte Verluste in ihren Anleihenportfolios haben könnten - dies, weil die Renditen steigen, wenn die Anleihenkurse fallen. Analysten zufolge sitzt die Bank of America auf den grössten Verlusten unter den US-Grossbanken. Ende letzten Jahres hielt das Unternehmen Schuldtitel in Höhe von 862 Milliarden Dollar in seiner Bilanz, von denen 632 Milliarden US-Dollar an Anleihen als bis zur Endfälligkeit gehalten klassifiziert wurden. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Aktien der Bank of America deutlich stärker unter die Räder gekommen sind als zum Beispiel JP Morgan, die als wesentlich besser aufgestellt gilt.