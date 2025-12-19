Die Märkte könnten zudem hinterfragen, ob die Investitionsausgaben ihren Höhepunkt erreicht haben, ohne dass entsprechende Resultate erzielt wurden. Angesichts der hohen Gewichtung von KI-bezogenen Aktien in den wichtigsten Indizes könnte selbst eine teilweise Neubewertung dieses Themas weitreichende Folgen haben.



Und die Bedrohungen für die KI Wertschöpfungskette könnten sich 2026 verschärfen. Es gibt zahlreiche potenzielle Sorgenfalten, von der Nachfrage und dem Angebot an Chips bis hin zu technologischen Umbrüchen, wie die jüngste Diskussion um TPUs gegen GPUs gezeigt hat. Die Bereitstellung der benötigten Ausrüstung und die Stromversorgung für Rechenzentren bietet enorme Chancen, bergen aber auch potenzielle Fallstricke, die den KI-Hype dämpfen könnten. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt noch weitgehend ungewiss sind, sollte sich die Nutzung in Unternehmen deutlich verstärken.