Die Aktien von Dätwyler steigen am Dienstag kurz nach Börsenstart um rund 3 Prozent auf 161,60 Franken. Zum Vergleich: Der Swiss Performance Index (SPI) notiert wenig verändert rund 0,1 Prozent im Plus.

Für Rückenwind sorgt eine Kurszielanpassung der UBS für die Aktien des Industriekonzerns. Die Grossbank erhöht das Kursziel für Dätwyler von 174 auf 185 Franken und bestätigt ihre Kaufempfehlung. Das implizierte Aufwärtspotenzial beträgt damit rund 15 Prozent.

Angesichts der zahlreichen Veränderungen beim Industriekonzern habe der zuständige Analyst seine Prognosen aktualisiert. Dabei berücksichtige er das nach wie vor herausfordernde Umfeld im Öl- und Gassektor. Aber auch den Wechselkursen trage er Rechnung.

Insgesamt erwarte er in den Geschäftsjahren 2025-2027 ein organisches Umsatzwachstum der Gruppe im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei seinen Margenerwartungen gehe er davon aus, dass das Teilsegment Öl und Gas die Margen allmählich belaste, so der Analyst. Insgesamt erhöht er seine Annahmen für den Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um 4 respektive 6 Prozent. Die Schätzungen für 2025 lässt er unverändert.

Doch nicht nur die UBS sieht viel Potenzial beim Industriekonzern. Dätwyler schaffte es sowohl auf die Top-Picks für 2026 von Kepler Cheuvreux als auch in die Aktienfavoriten 2026 der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Laut ZKB steht Dätwyler am Beginn einer mehrjährigen Wachstumsphase und dürfte in den kommenden Jahren erhebliche Margensteigerungen erzielen, heisst es in der Studie von Anfang Dezember. Den fairen Wert der Aktie beziffern die Experten mit 170 Franken und damit klar höher als die Notierung.

(cash/AWP)