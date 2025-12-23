Insgesamt erwarte er in den Geschäftsjahren 2025-2027 ein organisches Umsatzwachstum der Gruppe im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei seinen Margenerwartungen gehe er davon aus, dass das Teilsegment Öl und Gas die Margen allmählich belaste, so der Analyst. Insgesamt erhöht er seine Annahmen für den Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um 4 respektive 6 Prozent. Die Schätzungen für 2025 lässt er unverändert.