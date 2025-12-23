Die Aktien von Dätwyler steigen am Dienstag kurz nach Börsenstart um rund 3 Prozent auf 161,60 Franken. Zum Vergleich: Der Swiss Performance Index (SPI) notiert wenig verändert rund 0,1 Prozent im Plus.
Angesichts der zahlreichen Veränderungen beim Industriekonzern habe der zuständige Analyst seine Prognosen aktualisiert. Dabei berücksichtige er das nach wie vor herausfordernde Umfeld im Öl- und Gassektor. Aber auch den Wechselkursen trage er Rechnung.
Insgesamt erwarte er in den Geschäftsjahren 2025-2027 ein organisches Umsatzwachstum der Gruppe im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei seinen Margenerwartungen gehe er davon aus, dass das Teilsegment Öl und Gas die Margen allmählich belaste, so der Analyst. Insgesamt erhöht er seine Annahmen für den Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um 4 respektive 6 Prozent. Die Schätzungen für 2025 lässt er unverändert.
Laut ZKB steht Dätwyler am Beginn einer mehrjährigen Wachstumsphase und dürfte in den kommenden Jahren erhebliche Margensteigerungen erzielen, heisst es in der Studie von Anfang Dezember. Den fairen Wert der Aktie beziffern die Experten mit 170 Franken und damit klar höher als die Notierung.
(cash/AWP)