Burry war bereits letztes Jahr sehr negativ eingestellt und sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten. Der S&P 500 hat 19 Prozent an Wert verloren. Mit der nun erfolgten Rally zu Jahresbeginn ist wohl die Message, dass der Bärenmarkt nicht zu Ende sei. Der Anstieg im Januar wäre demnach einfach eine scharfe Korrektur nach oben - dies ist ein typisches Merkmal in fallenden Märkten. Der US-Investor erlangte als "Big Short" in der Finanzkrise von 2008 durch seine Wetten gegen den US-Immobilienmarkt Berühmtheit.