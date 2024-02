Der Stratege geht davon aus, dass 2024 ein gutes Jahr für Aktien sein wird, angetrieben durch einen Anstieg der Gewinne in den Industrieländern um 8 Prozent nach einem flachen Gewinnwachstum im Jahr 2023. Racheter hält an seiner Vorliebe für Qualitätswachstumswerte und defensive Sektoren fest, sieht aber die Möglichkeit, gegen Mitte des Jahres in Sektoren und Regionen umzuschichten, die stärker an eine wachsende Wirtschaft gebunden sind, in Erwartung eines neuen Zyklus.