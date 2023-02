Das mag alles richtig sein. Ich ziehe ausschüttende Fonds trotzdem vor. Ich will wissen, was meine Anlagen an Dividenden abwerfen. Und das nicht erst beim Ausfüllen der Steuererklärung. Wenn schon der Fonds an Wert verliert, will ich mich wenigstens über den auf dem Konto gutgeschriebenen Ertrag freuen. Transparenz ist mir wichtig.