Was diesen Markt für Händler so schwierig macht, ist das extreme Ausmass, in dem Risikoanlagen der ersten Zinssenkung der Fed vorausgeeilt sind. Vor dem Ausverkauf am Donnerstag und Freitag war der S&P 500 in den vergangenen neun Monaten um 34 Prozent gestiegen, ausgehend vom 52-Wochen-Tief des Index am 27. Oktober - und er beendete die Woche seitdem immer noch mit einem Plus von 30 Prozent. Es ist klar, dass die Aktienkurse nach wie vor einen gewissen Überschwang aufweisen können.