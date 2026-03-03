Prinzipiell begrüssen Anleger Aktienrückkäufe, da sie den Gewinn je Aktie in die Höhe treiben. Zudem ‌gelten sie als Signal der Zuversicht in die Zukunft eines Unternehmens. Eine rasche Erholung der Softwaretitel sei dennoch nicht zu erwarten, sagt Portfoliomanager Daniel Morgan vom Vermögensverwalter Synovus. «Investoren ‌konzentrieren sich eher auf die langfristigen Aussichten.» Diese beurteilen Anleger zurückhaltender als ​noch vor einem halben Jahr. Die Titel im S&P-Softwareindex kosten derzeit im Schnitt das 22-fache des jeweiligen Gewinns je Aktie. Im Oktober hatte dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis noch bei 32 gelegen.