Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit von Dividenden ist Trumpf

Während Aktienrückkäufe in den USA längst ein gängiges Mittel der Kapitalrückführung sind, greifen Schweizer Unternehmen deutlich seltener zu diesem Instrument. «Einerseits sind Aktienrückkäufe in den USA historisch das mehrheitlich benutzte Mittel zur Kapitalrückführung an die Aktionäre», erklärt Manuel Lang, Aktienanalyst bei Vontobel. «Andererseits sind Aktienrückkäufe im Vergleich zu Dividenden ein flexibleres Instrument der Kapitalallokationspolitik.» Vor allem wachstumsorientierte US-Unternehmen würden dieses Mittel nutzen, um sich strategische Freiräume für Forschung, Übernahmen oder Investitionen offenzuhalten, so der Vontobel-Experte. Das sei auch an der tieferen Dividendenrendite in den US-Aktienindizes ersichtlich. Schweizer Titel hingegen setzen «vermehrt auf die Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit von Dividenden», so Lang weiter.