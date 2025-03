Zudem wird der Entscheid des Managements begrüsst, ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 4 Prozent des Kapitals über die nächsten zwei Jahre aufzulegen. Sowohl für die Aktienrückkäufe als auch die Dividendenzahlungen sei ausreichend Nettoliquidität vorhanden, betont Vontobel. Gleichzeitig dürfte der operative freie Cashflow mit 210 Millionen Franken per annum in den kommenden Jahren Unterstützung bieten. Die Bilanz wird somit sehr solide bleiben und könnte weitere Rückkäufe ermöglichen. Die Bewertung ist nahe dem 5-Jahres-Durchschnitt des Unternehmenswerts im Verhältnis zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung von 9,2 mal. Das ist nicht anspruchsvoll, so der Vontobel-Analyst.