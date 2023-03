Zweitens kommen die Aktien-Verkäufe von Barry in einer Phase, in welcher der Aktienkurs der Firma seit einiger Zeit schwächelt. Zwar hat sich der Titel wie der Gesamtmarkt seit Jahresbeginn etwas verbessert. Ende des letzten Jahres fiel er allerdings in die Nähe des Corona-Tiefstandes vom März 2020. Und die Performance gegenüber der vergleichbaren Konkurrenz fällt eindeutig negativ aus. In den letzten zwölf Monaten hat die Barry-Aktie 13 Prozent verloren. Der Partizipationsschein von Lindt & Sprüngli hat dagegen 4 Prozent zugelegt, die Aktie des US-Süsswarengiganten Hershey ist seit Anfang März 2022 gar 15 Prozent gestiegen.