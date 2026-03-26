Er wirft dem Calida-VR vor, den Aktionären zu suggerieren, wer einem substanziellen Aktienrückkauf zustimme, gefährde die Dividende. Signorell bezeichnet dies gleichzeitig als «irreführend» und beruft sich dabei auf die finanzielle Berichterstattung von Calida. Demnach soll das Unternehmen über genügend Liquidität für die Auszahlung der geplanten Dividende und einen Aktienrückkauf verfügen.