Dabei ist die jüngste Debatte um Musks Bezahlung nicht lange her: Anfang dieses Jahres hatte Tesla ihm etwa 96 Millionen neue Aktien im Wert von rund 29 Milliarden Dollar gewährt, nachdem ein Gericht zuvor sein ursprüngliches, von den Aktionären angefochtenes Vergütungspaket für ungültig erklärt hatte. 2024 hatte ein Richter in Delaware Musks Vergütungsplan aus dem Jahr 2018 im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar zum zweiten Mal gekippt. Musk legte im März Berufung ein.