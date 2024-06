«Ich liefere am Ende immer noch»

Musk hatte bereits am Vorabend erklärt, dass eine grosse Mehrheit der Aktionäre die Anträge absegnen wollte. Daraufhin waren die Tesla-Aktien nachbörslich um 1,17 Prozent auf 184,61 Dollar gestiegen. Nach der Abstimmung am Donnerstag (Ortszeit) schloss die Aktie mit einem Plus von 2,9 Prozent. Tesla hatte massiv für ein «Ja» zu den Abstimmungen geworben. Führungskräfte des Elektroautobauers veröffentlichten Beiträge auf X, in denen sie sagten, dass Musk für den Erfolg von Tesla entscheidend sei. Tesla schaltete Anzeigen in den sozialen Medien und veranstaltete Werksführungen.