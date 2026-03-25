Nach Bekanntwerden der strafrechtlichen Ermittlungen war die Super-Micro-Aktie am 20. März um ‌33 Prozent eingebrochen, wodurch rund 6,1 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet wurden. Liaw trat daraufhin aus dem Verwaltungsrat zurück. Neben dem Unternehmen richten sich ​die Vorwürfe der Aktionäre auch gegen Konzernchef Charles Liang ​und Finanzchef David Weigand. Super Micro ​äusserte sich zunächst nicht zu der Klage. Zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, dass man ‌mit den Behörden kooperiere und dass das mutmassliche kriminelle Verhalten gegen die eigenen Richtlinien verstosse.