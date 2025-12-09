Die Aktie von Swiss Re verliert am Dienstag kurzzeitig über 2 Prozent und pendelt sich nach einer halben Stunde bei 128,85 Franken (-1,2 Prozent) ein. Damit weitet sich der Wochenverlust der letzten sieben Tage auf 9,5 Prozent aus - auch die Jahresbilanz notiert in der Verlustzone (-0,5 Prozent).
Am vergangenen Freitag sackten die Titel um 6,5 Prozent auf 129,45 Franken ab. Swiss Re hatte am Investorentag seine neuen Ziele bekannt gegeben, die allerdings am Markt nicht sehr gut ankamen. Ein Händler meinte da noch: «Nächste Woche haben die Leute diesen Kursknick wieder vergessen.»
Heute haben aber gleich drei Analysten ihre Kursziele für den Rückversicherer nach unten angepasst. So reduziert CFRA das Kursziel auf 179 von 188 Franken, Citi reduziert auf 137,64 Franken und Berenberg erachtet neuerdings 140 Franken als realistisches Kursniveau.
Entscheidender sind jedoch die Ratinganpassungen von «Buy» auf «Hold» bei Berenberg und Citi. Somit resultieren neu zehn Halten- Empfehlungen gegenüber sechs Kauf- und drei Verkaufs-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 147,06 Franken.
Die Unternehmensziele für das laufende Jahr seien weiterhin in Reichweite, schreibt der Berenberg-Analyst. Swiss Re profitiere dabei von geringen Schäden aus Naturkatastrophen und einer einfachen Vergleichsbasis. Allerdings dürften sich die Gewinne im kommenden Jahr wieder normalisieren und der Wettbewerb nehme weiter zu, so der Experte weiter. Insgesamt erachtet er das Chancen/Risikoverhältnis als ausbalanciert.
Für den Kollegen von CFRA liegt der Grund für die Kurszielanpassung eher in den vergangenen Zahlen. Bei L&H Rückversicherung sei der Gewinn aufgrund von Rückstellungen zurückgegangen, so der Experte. Insgesamt bleibe das Unternehmen jedoch trotz anspruchsvoller Marktbedingungen kapitalstark und aktionärsfreundlich.
