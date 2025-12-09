Die Unternehmensziele für das laufende Jahr seien weiterhin in Reichweite, schreibt der Berenberg-Analyst. Swiss Re profitiere dabei von geringen Schäden aus Naturkatastrophen und einer einfachen Vergleichsbasis. Allerdings dürften sich die Gewinne im kommenden Jahr wieder normalisieren und der Wettbewerb nehme weiter zu, so der Experte weiter. Insgesamt erachtet er das Chancen/Risikoverhältnis als ausbalanciert.