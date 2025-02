Swiss Steel hatte beim SIX Regulatory Board bereits ein Dekotierungsgesuch eingereicht. Nun werde die Börse über die Genehmigung und den letzten Handelstag entscheiden, hiess es. Üblicherweise liege dieser zwischen drei und zwölf Monate nach der Genehmigung durch die SIX. Künftig soll die Aktie laut den Plänen an einer ausserbörslichen Handelsplattform gehandelt werden können.