Durch die Ausgabe von 118,4 Millionen neuen Inhaberaktien kann damit das Kapital um 49,7 Millionen Franken erhöht werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Aktien haben je einen Nominalwert von 0,42 Franken.
Der strategische Partner von Youngtimers, der Hongkonger Finanzdienstleister DL Holdings, habe sich verpflichtet, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die neuen Aktien sollen spätestens ab 19. Dezember 2025 an der SIX gehandelt werden.
Darüber hinaus haben die Aktionäre auch der Einführung eines neuen Kapitalbands mit einer Bandbreite von plus/minus 20 Prozent des Aktienkapitals zugestimmt. Die vorgeschlagene Obergrenze der Bandbreite beträgt rund 96,0 Millionen Franken, die Untergrenze rund 64,0 Millionen Franken.
Joseph Shie Jay Lang wurde zudem als Vertreter von DL Holdings in den Verwaltungsrat gewählt.
(AWP)