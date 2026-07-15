Auf ⁠der Hauptversammlung des für seine Trenchcoats und ‌Schals mit Karomuster ‌bekannten Unternehmens stimmten am ​Mittwoch 63 Prozent der Aktionäre für die umstrittene Neuregelung der Entlohnung für Führungskräfte, 37 Prozent lehnten diese ‌ab. Damit kann Vorstandschef Joshua Schulman deutlich höhere Aktienvergütungen erhalten, wenn bestimmte ​Leistungs- und Aktienkursziele erreicht ​werden. Sein potenzielles Gesamtpaket ​könnte somit auf bis zu 12,24 ‌Millionen Pfund steigen. Schulman treibt bei Burberry einen Umbau voran.