Auf der Hauptversammlung des für seine Trenchcoats und Schals mit Karomuster bekannten Unternehmens stimmten am Mittwoch 63 Prozent der Aktionäre für die umstrittene Neuregelung der Entlohnung für Führungskräfte, 37 Prozent lehnten diese ab. Damit kann Vorstandschef Joshua Schulman deutlich höhere Aktienvergütungen erhalten, wenn bestimmte Leistungs- und Aktienkursziele erreicht werden. Sein potenzielles Gesamtpaket könnte somit auf bis zu 12,24 Millionen Pfund steigen. Schulman treibt bei Burberry einen Umbau voran.
Die einflussreichen Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis hatten den Aktionären zuvor empfohlen, gegen die Änderung zu stimmen.
(Reuters)