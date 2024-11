In den USA feierten aktive ETFs spätestens im Jahr 2020 ihren Durchbruch, als die Technologie-Investorin Cathie Wood mit ihrem «ARK Innovation ETF» beeindruckende Renditen erzielte. Aktive ETFs machen heute sechs Prozent des gesamten ETF-Marktes aus. Laut der Global ETF Investor Survey 2024 von TrackInsight planen 76 Prozent der ETF-Investoren, ihre Allokation in aktive ETFs in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erhöhen. Der Siegeszug der aktiven ETFs dürfte also weitergehen.