Petrus Advisors bezeichnete den Schritt als eine fragwürdige Zuweisung von Verantwortung. "Die beträchtliche Anpassung der kurzfristigen Ziele lässt uns vermuten, dass die Geschäftsführung schlechte Nachrichten schon seit einiger Zeit zurückgehalten hat", hiess es weiter. An Tagen mit einer schwachen Kursentwicklung werde Petrus die Beteiligung an Temenos weiter aufstocken. Der Aktivist hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er sich mit einer Beteiligung von unter drei Prozent in das Aktionärsregister von Temenos eingetragen habe. Der Financier Ebner kommt Angaben des Finanzdatenanbieters Refinitiv zufolge auf gut zehn Prozent.