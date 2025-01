Der Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern Bayer stand angesichts des Absturzes an der Börse lange im Fokus von Aktivisten - die aber seit dem Führungswechsel auf Bill Anderson still geworden sind. Einer der lautesten Kritiker, Bluebell Capital Partners aus London, kündigte im Dezember sogar an, seinen Hedgefonds aufzulösen, weil Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis stünden.