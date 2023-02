Aktivistische Kampagnen seien gerade in schwierigen Zeiten ein relativ einfacher Weg für Investoren, verborgene Werte an der Börse zu heben, sagt Lawrence Elbaum von der Anwaltskanzlei Vinson & Elkins, der sich auf solche Investoren spezialisiert hat. Meistens halten sie nur ein paar Prozent am Unternehmen, setzen also nicht viel Kapital ein, sind aber dafür umso lauter und ziehen so Mitstreiter an, die sich der Kampagne anschliessen. Aufspaltungen seien operativ zwar aufwendig, aber auch dann möglich, wenn die Kapitalmärkte nicht mitspielen, sagt Elbaum.