Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers scheint sich als Investor beim Bankensoftwarehersteller Temenos zurückzuziehen. Zumindest hat die Investment-Gesellschaft ihre Beteiligung an Temenos unter den Meldewert von drei Prozent reduziert. Gemäss einer Meldung auf der Seite der SIX Exchange Regulation (SER) vom Montag hält Petrus Advisers seit dem 15. September weniger als 3 Prozent am Bankensoftwarehersteller. Der zuletzt im Mai gemeldete Wert betrug 3,42 Prozent.