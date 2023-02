In einem Reuters vorliegenden Brief an den Vorstands- und den Aufsichtsratschef der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) wirft der Investor dem Münchner Institut "signifikante strategische Schwächen" vor. Petrus hält nach eigenen Angaben knapp drei Prozent an der pbb. Die Bank, die aus der in der Finanzkrise gestrauchelten Hypo Real Estate (HRE) hervorgegangen war, horte zu viel Eigenkapital, zu hohe Kosten und habe ihre auf zehn bis elf Prozent veranschlagten Kapitalkosten seit dem Börsengang im Jahr 2015 nie verdient. Gleichzeitig wolle sie ihr Kreditbuch ausweiten, ohne höhere Margen zu erzielen. Aus Sicht der Aktionäre sei das sinnlos.