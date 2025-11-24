Der für seine Plastikuhren bekannte Konzern aus Biel, zu dem auch Luxusuhren-Marken wie Omega, Breguet und Blancpain gehören, erkennt an, dass die Inhaberaktionäre das Recht auf eine Vertretung haben. Umstritten ist, wie diese Person bestimmt wird. Der Verwaltungsrat von Swatch bestimmte den bereits seit 2010 in dem Gremium sitzenden Jean-Pierre Roth zum Vertreter der Inhaberaktionäre. Wood stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass die Inhaberaktionäre ihre Vertreter in einer separaten Abstimmung selbst bestimmen können müssen, wie das etwa der Rivale Richemont in einem ähnlichen Fall machte.