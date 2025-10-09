Die Intervention der USA zeigte umgehend Wirkung an den Finanzmärkten: Die Kurse argentinischer Dollar-Anleihen zogen an. Die bis 2035 laufende Anleihe verteuerte sich um 4,6 Cent auf 60,58 Cent je Dollar. Auch der Peso legte zu und notierte 0,8 Prozent höher bei 1425 je Dollar. Ein Sprecher des US-Finanzministeriums lehnte genauere Angaben darüber ab, wie viele Pesos die USA genau gekauft haben und wie das Abkommen über einen Währungstausch strukturiert ist.