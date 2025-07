Die Abschaltung der beiden mit Aarewasser gekühlten Reaktorblöcke erfolge in Absprach mit der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, der Aufsichtsbehörde Ensi sowie der Netzbetreiberin Swissgrid, wie der Energiekonzern Axpo in einer Medienmitteilung schrieb. So werde sichergestellt, dass weder die Versorgungssicherheit, die Reaktorsicherheit noch die Netzstabilität ohne die Produktion der Beznauer Reaktoren gefährdet seien.