Darin sind angediente Aktien bis Montagmittag um 14.00 Uhr enthalten. Die Grossaktionärin, die Software-AG-Stiftung, hat bereits 25,1 Prozent der Anteile an Silver Lake verkauft, sie sind in dem Posten bereits enthalten. Die aktuelle Annahmefrist läuft bis Mitternacht an diesem Mittwoch (24.00 Uhr), sie kann aber noch verlängert werden. Silver Lake hat sich für sein Angebot eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent gesetzt und bietet 32 Euro je Aktie.