Die Aktionäre von AkzoNobel und Axalta sollen am 5. August über die Fusion abstimmen, ‌durch die ein neuer Branchenriese mit einem Wert von 25 Milliarden Dollar entstünde. Das Vorhaben soll Kosteneinsparungen von 600 Millionen Dollar bringen und den Fokus stärker auf Industriebeschichtungen lenken. Diese gelten bei ​einer Konsumflaute als widerstandsfähiger als Dekorationsfarben. Die Branche befindet sich derzeit ​in einer Konsolidierungswelle und versucht, mit Zusammenschlüssen Kosten zu ​senken. Damit reagieren die Hersteller auf steigende Ausgaben, intensiven Wettbewerb und die Unsicherheit durch die von US-Präsident Donald ‌Trump verhängten Zölle.