Glas

Auf China entfällt mehr als die Hälfte der weltweiten Flachglasproduktion, was auf das rasante Wachstum beim Hochhausbau und dem Fahrzeugabsatz in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen ist. Wie in anderen Industriezweigen machen auch niedrige Gewinnspannen und Lieferengpässe den Herstellern seit Jahren zu schaffen. In den vergangenen Monaten kam es vor diesem Hintergrund zu Produktionseinschnitten.