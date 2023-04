Wenn Regierungen Einfluss auf Banken und Investitionen nehmen, könnte dies inflationär sein?

Wenn Sie an die Ineffizienz von Investitionen denken, liegen Sie richtig. Nehmen Sie Grossbritannien, wo die Regierung in den 70er Jahren in Autohersteller investierte, die Autos von ganz schlechter Qualität produzierten. Ein weiterer Punkt ist, dass die quantitative Lockerung zur Explosion der Silicon Valley Bank geführt hat, die nicht wusste, was sie mit dem verfügbaren überschüssigen Bargeld anfangen sollte. Man kann auch sagen, dass Zentralbanken, wenn sie zu stark eingreifen, eine schlechte Kapitalallokation schaffen. Und für die Inflation ist der Schub überschüssiger Ersparnisse in Green-Deal-Investitionen inflationär. Wenn Sie diese überschüssigen Ersparnisse entfernen, könnte dies inflationär sein, selbst wenn dies eine 'gute Inflation“ durch Investitionen in den Klimawandel sein könnte.