Die negativen Headlines um den Nahrungsmittelmulti aus Vevey hören derzeit nicht auf - da hilft auch die Hoffnung in das neue Führungsteam nicht. Nach dem jüngsten Rückruf möglicherweise giftbelasteter Babynahrung in über 30 Ländern, droht dem Konzern aufgrund eines Todesfalls weiterer Gegenwind. Noch in der vergangenen Woche hatte der neue CEO von Nestlé, Philipp Navratil, in einer Videobotschaft versucht Kunden zu beruhigen.