Analysten sprechen in ersten Kommentaren von guten Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen. Ein robustes Wachstum in den Bereichen Chirurgie und Augenheilkunde habe ein langsameres Quartal im Kontaktlinsengeschäft ausgeglichen, heisst es etwa bei RBC. Auch die Guidance für das Gesamtjahr sei bestätigt worden, und es sei mit keinen grösseren Anpassungen bei den Schätzungen zu rechnen.