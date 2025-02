Die Guidance des Augenheilspezialisten für 2025 deutet auf eine Abwärtskorrektur der Konsenserwartungen hin, was angesichts der bereits hohen Bewertung den Aktienkurs belasten sollte, schreibt der zuständige Analyst. Allerdings ist die Guidance nicht so schwach ausgefallen wie im Vorfeld befürchtet, was wohl dazu geführt hat, dass sich die Nervosität bei den Anlegern gelegt hat. Die Kurszielerhöhung begründet der Analyst derweil mit der Verschiebung seines Bewertungshorizonts bis Mitte 2026 sowie mit einer günstigeren Branchenbewertung.