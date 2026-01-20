Insgesamt hat Alcon dabei gut 9,3 Millionen Aktien oder 1,9 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, wie Alcon am Dienstag mitteilte. In Schweizer Franken belief sich der Rückkauf auf 602 Millionen.

Die Aktien bleiben im Besitz des Augenheilkonzerns und sollen den Verwässerungseffekt der im Rahmen der aktienbasierten Incentive-Pläne ausgegebenen Namenaktien ausgleichen.

(AWP)