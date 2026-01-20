Die Aktien bleiben im Besitz des Augenheilkonzerns und sollen den Verwässerungseffekt der im Rahmen der aktienbasierten Incentive-Pläne ausgegebenen Namenaktien ausgleichen.
(AWP)
Alcon hat das im vergangenen April gestartete Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 750 Millionen Dollar beendet.
Die Aktien bleiben im Besitz des Augenheilkonzerns und sollen den Verwässerungseffekt der im Rahmen der aktienbasierten Incentive-Pläne ausgegebenen Namenaktien ausgleichen.
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|62.54
20.01.26
|+2.22%
–