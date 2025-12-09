Das neue Gebot entspricht laut Communiqué vom Dienstag einer Prämie von 74 Prozent auf den durchschnittlichen Kurs der Titel während der vergangenen 90 Tage sowie 66 Prozent auf den Schlusskurs vom 4. August 2025. Die Übernahme wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt und soll voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen werden.