Die neue Linse namens «Clareon TruPlus» wurde am Fachkongress der American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) in Washington vorgestellt. Sie basiert auf einer speziellen Technologie zur Lichtverteilung im Auge. Sie erweitert das bestehende Produktportfolio von Alcon, das bereits verschiedene Linsentypen für Katarakt-Operationen umfasst. Weitere Markteinführungen ausserhalb der USA sind im Laufe des Jahres geplant.