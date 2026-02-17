Bei der «Total30 Multifocal for Astigmatism» handelt es sich um eine Gleitsichtkontaktlinse. Diese neuartige Monatslinse bestehe aus dem für das alternde Auge entwickelten «Water Gradient Material», teilte Alcon am Dienstag mit.
Die Linse richtet sich an Menschen, die unter einer Kombination aus zwei verschiedenen Sehfehlern leiden: Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) und Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). Die Linse kombiniere ein spezielles Linsenmaterial mit optischem Design, um klares und stabiles Sehen in allen Distanzen zu ermöglichen.
Der Bedarf an multifokalen torischen Linsen steige, da die Kontaktlinsenträger älter würden. Gleichzeitig sei das Marktsegment bislang unterentwickelt, hiess es.
(AWP)