Zudem glaubt der Grossaktionär, dass die Transaktion weniger Wert schafft als Alternativen. Der Kaufpreis wird als zu tief gewertet. In der Kritik stehen auch die Verhandlungen von STAAR mit Alcon, die nur sehr kurz gewesen seien. Mit Yunqi Capital, der 5,1 Prozent der ausgegebenen Aktien hält, hatte sich ein weiterer STAAR-Aktionär öffentlich gegen die Transaktion ausgesprochen.