Die Bank Vontobel schreibt, dass Alcon im dritten Quartal knapp an den Erwartungen vorbeischrammt sei. Auch Vontobel gewinnt dem Ergebnis immerhin sowohl positive als auch negative Aspekte ab. Der Trend gehe beim Wachstum und bei den Margen in die richtige Richtung, meint sie. Sie wähnt das Unternehmen auch weiterhin in einem Transformationsprozess.