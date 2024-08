Der Augenheilmittelspezialist dürfte dabei im zweiten Quartal den Wachstumskurs gehalten haben. Die meisten Analysten gehen von einem Wachstum in Lokalwährungen von rund sieben Prozent aus. Dies würde sich in der Grössenordnung des Startquartals befinden. In der Berichtswährung US-Dollar führt dies laut den Schätzungen zu einem Plus von rund sechs Prozent auf 2,54 Milliarden.