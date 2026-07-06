Die Zusammenarbeit basiert auf einer nicht exklusiven Lizenzvereinbarung, teilte Alcon am Montagabend mit. Dabei würden die Designs von Alcon mit der von RxSight entwickelten postoperativen lichtanpassbaren Technologie kombiniert. Ziel sei es, Chirurgen die Möglichkeit zu geben, das Sehresultat nach einer Kataraktoperation nachträglich fein abzustimmen.