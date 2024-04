Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon kündigt die Präsentation neuer Studienergebnisse zu seinen Produkten an einem Fachkongress in Boston an. Insgesamt werde Alcon gegen 100 Datenpräsentationen durchführen, dazu kämen Symposien und Produktpräsentationen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.