Nach den positiven Quartalszahlen von Alcon hat JPMorgan das Kursziel der Alcon-Aktien von 63.80 auf 71 Franken erhöht. Auch Jefferies hat das Kursziel für Alcon erhöht und stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein. Das Kursziel lautet 93 Dollar, am Mittwoch in die New York gfehandelten papiere von Alcon bei rund 80 Dollar.