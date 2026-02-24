Weiteres Wachstum angestrebt

Im neu angelaufenen Jahr will die Gruppe den Umsatz weiter steigern. Zu konstanten Währungskursen sollen die Einkünfte um 5 bis 7 Prozent zulegen. Ausserdem strebt Alcon laut den Angaben eine Verbesserung der operativen Kernmarge im Bereich von 70 bis 170 Basispunkte an, während der Gewinn je Aktie um 9 bis 12 Prozent nach oben gehen soll.