Letztendlich wollte der Genfer Augenheilkunde-Konzern beim Preis keine weiteren Zugeständnisse machen. Während des Prozesses zur Übernahme sei man bei den Ansichten zu Preis und Risiko diszipliniert geblieben, hiess es von Alcon in der Nacht auf Mittwoch. Auch in Zukunft bleibe die Strategie im Bereich der operativen Sehkorrekturen unverändert, und das neue «Wavelight plus»-Angebot bleibe der Schwerpunkt für die Lasik-Operation.