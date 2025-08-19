Blick zurück

Im August kündigte Alcon die Übernahme des US-Unternehmens Staar an, einem Spezialisten für implantierbare Linsen. Die Transaktion hat einen Gesamtkapitalwert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar und soll innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen werden. Interessiert ist Alcon vor allem an der EVO-Linsenfamilie (EVO ICL) von Staar. Sie wird zur Sehkorrektur bei Patienten genutzt, die an mittlerer bis hoher Kurzsichtigkeit (Myopie) leiden. Alcon reagiere mit der Übernahme auf die weltweit steigenden Zahl von Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit. Der Zukauf biete dem Unternehmen die Fähigkeit, eine führende Lösung zur chirurgischen Sehkorrektur anzubieten, hiess es bei der Ankündigung der Transaktion.