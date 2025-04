Deborah Di Sanzo wird sich an der Generalversammlung am 6. Mai zur Wahl zum Mitglied mit Wirkung ab dem 1. September stellen, wie aus der Einladung zur GV zu entnehmen ist. Sie hat den Angaben zufolge mehr als dreissig Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Sie ist seit 2020 Präsidentin von Best Buy Health, wo sie für das Gesundheitstechnologiegeschäft des Unternehmens verantwortlich ist.